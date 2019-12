Cinque giorni "galattici": col Futball Cava Ronco il Real Madrid Camp a Forlì

Una splendida iniziativa per l'Estate 2020 a Forlì: Real Madrid e Futball Cava Ronco realizzano il Real Madrid Camp a Forlì che si terrà dal 15 al 19 giugno al Centro Polisportivo "A. Giulianini" di Villafranca, in via XIII novembre 129. Un centro estivo "Galattico" all'insegna della "Magia Real": vivere 5 giorni di allenamento altamente professionale sotto la guida degli Allenatori della Fundación Real Madrid Clinics. Dieci sessioni di allenamento basate sulla filosofia e le direttive de "La Cantera", la Real Madrid Youth Academy. Team di allenatori professionisti del Real Madrid utilizzeranno le più moderne metodologie e tecnologie di allenamento per aiutare i partecipanti a crescere sportivamente e umanamente. Dedicato a tutti i ragazzi e ragazze dai 7 ai 16 anni. Per tutte le info e per iscrizioni: https://www.futballcavaronco.com/2019/12/12/real-madrid-camp-scuola-calcio-forli-futball-cava-ronco-2020/