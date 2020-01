Scherma, dal Trofeo di Ravenna tante soddisfazioni per le spade forlivesi

Weekend di soddisfazioni per il Circolo Schermistico Forlivese, impegnato al Trofeo di Ravenna. Sabato sono saliti in pedana i più grandi del gruppo: nella categoria Allievi ancora una vittoria per Leonardo Cortini seguito da Marco Casadei terzo classificato, mentre tra i Ragazzi Adriano Rocco si è preso il gradino più basso del podio. Nella categoria Allieve secondo posto per Asia Vitali, tra le prime 8 anche Anita Sgubbi (quinta davanti a Giulia Mattiello e Arianna Marini settima e Francesca Torelli). Nelle Ragazze prima posizione per Mariachiara Testa, terzo posto per Viola Casali e ottavo piazzamento per Chiara Castagnoli.

La domenica si è aperta con il primo posto di Margherita Ugolini e il quinto di Carlotta Versari nella categoria Bambine, tra le Giovanissime Licia Mattiello ha chiuso al quinto posto davanti ad Annalisa Ballerini. Nei Maschietti terzo posto per Mattia Fabbri e sesto per Enea Gentilini, mentre nei Giovanissimi piazzamento d'onore per Nicolò Sonnessa davanti a Matteo Maddalena a completare il podio. Nella categoria Prime Lame oro per Francesca Spinelli (nei primi 8 anche Ernesto Spazzoli, quinto,Luca Castellani, sesto e Gioele Masini ottavo. Tra gli Esordienti primo posto per Lorenzo Balelli, mentre Anna Silvestrini ha chiuso quinta davanti a Paolo Sedioli. Molto bene anche tutti gli altri atleti che hanno partecipato alla manifestazione.