Circolo Schermistico Forlivese, è un momento magico: Remondini al Campionato Italiano assoluto

Non smettono di stupire gli spadisti del Circolo Schermistico Forlivese. A meno di 48 ore dalla storica promozione in A1, sempre ad Ancona, si mettono di nuovo in luce. Il protagonista è Dario Remondini, uno dei componenti del quartetto, che si piazza al sesto posto nella Coppa Italia assoluta guadagnando così la qualificazione alla finale nazionale di Milano in cui si assegnerà, tra soli 42 atleti, il titolo tricolore. Il giovane forlivese, categoria cadetti U17, avrebbe meritato la semifinale ma un contestatissimo ultimo punto lo fermato ai quarti di finale. La qualificazione è sfuggita di un soffio, anche stavolta per un solo punto, ad Alexei Efrosinin che ha comunque dato ulteriore prova di grandi qualità. Si chiude dunque con grande soddisfazione questo fine settimana in terra dorica che ha visto anche le ragazze comportarsi egregiamente.