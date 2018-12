MotoGp, quanto guadagnano i piloti? Ecco la classifica 2019 degli ingaggi

Vicecampione del mondo nel 2017 e nel 2018. L'unico ad insidiare il dominio di Marc Marquez. I risultati in pista premiano Andrea Dovizioso. Oltre che essere il leader in casa Ducati, con l'obiettivo nel 2019 di portare il titolo a Borgo Panigale, il forlivese sale sul podio della classifica dei piloti più pagati per la stagione 2019 di MotoGp. Dopo una lunga trattativa, conclusasi nel weekend del Gran Premio di Francia a Le Mans, l'ex campione del mondo della 125cc è riuscito a strappare un ingaggio che gli consentirà di percepire circa 6 milioni.

Jorge Lorenzo, il più pagato nel 2018 con 12,5 milioni, dopo aver sposato la causa della Honda, con la firma arrivata nel weekend del Gran Premio d'Italia coronato con la prima vittoria in rosso, nella prossima stagione percepirà un terzo di quanto guadagnato nelle stagioni precedenti, assicurandosi un contratto da 4 milioni di euro. Secondo quanto riportato dalla classifica stilata da Oasport.it, il pilota più pagato per la stagione in arrivo sarà Marquez. Lo spagnolo diventa il più ricco del circus con i suoi 9 milioni, gli stessi del 2018.

Il portacolori della Repsol Honda in una recente intervista rilasciata ad El Pais ha spiegato che il 47% dei guadagni va allo Stato. Il pilota di Cervera ha rinnovato con Honda fino al 2020 con un ingaggio che secondo le indiscrezioni si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro a stagione. Proseguendo nella classifica stilata da Oasport.it, al secondo posto c'è Valentino Rossi, con un ingaggio in Yamaha di 7 milioni di euro. Il compagno di squadra del "Dottore", Maverick Vinales, percepirà la stessa cifra del 2018, 1,5 milioni di euro.

Gli ingaggi sono relativi ai contratti fra il pilota e il team di appartenenza, al netto delle sponsarizzazioni legate a diritti di immagine. Ad esempio Rossi avrà un fatturato di circa 20 milioni di euro, come ha spiegato Gianluca Falcioni, responsabile del design della VR46 in un'intervista rilasciata a Motorsport.com. L'impresa creata dal nove volte campione del mondo dà lavoro a circa 80 persone e si occupa della progettazione, degli ordini e della distribuzione di accessori.