MotoGp, quanto guadagnano i piloti? Ecco la classifica 2018 degli ingaggi

Andrea Dovizioso fuori dal podio della classifica dei piloti più pagati per la stagione 2018 di MotoGp. Il vicecampione del mondo, che ha conteso fino alla gara di Valencia il titolo 2017 a Marc Marquez, si piazza al quarto posto con un ingaggio di circa 3 milioni di euro. Il forlivese è legato alla Ducati per un'altra stagione ed è sempre più uomo immagine della Casa di Borgo Panigale, sposata nel 2013 quando le cose per la rossa andavano davvero male. "DesmoDovi" divide il box con Jorge Lorenzo, che sarà, secondo quanto riportato dalla classifica stilata da Oasport.it, il pilota più pagato per la stagione in arrivo con 12.5 milioni di euro.

Al secondo posto c'è il campione del campione del mondo Marc Marquez, a quota 9. Sul gradino più basso del podio c'è Valentino Rossi con 7,5 milioni d'ingaggio della Yamaha, ma con guadagni da operazione di marketing che arrivano fino a 20 milioni. Tra i primi tre del podio e il resto della griglia di partenza ci sono notevoli differenze. Detto di Dovizioso, dietro al pilota della Ducati c'è Dani Pedrosa con 2,5 milioni e la coppia Andrea Iannone e Maverick Vinales con 1,5 milioni. Il 2018 si annuncia particolarmente interessante. Non solo per quello che accadrà in pista, ma anche per le grandi manovre che si annunciano dietro le scrivanie. Ci sono tanti contratti in scadenza e molti piloti potrebbero cambiare squadra.

