Unieuro tra alti e bassi contro Montegranaro, Dell'Agnello: "Rilassatezza mentale. Ma ne abbiamo vinta un'altra"

Tra alti e bassi l'Unieuro Forlì 2.015 porta a casa la settima vittoria di fila contro una Montegranaro tutt'altro che morbida da affrontare, che si è presentata al Palafiera con cinque successi nelle ultime sette sfide. Coach Sandro Dell'Agnello ha buoni motivi per sorridere, anche se ci sono da rivedere gli ultimi venti minuti. "Veniamo da una serie di partite molto buone - esordisce nel post gara -. E il primo tempo è stato in linea con quanto fatto nelle precedenti sfide, presentandoci negli spogliatoi avanti di 14. Probabilmente, anche se non si dovrebbe fare, abbiamo staccato la testa dal campo e da qui la sofferenza nei secondi venti minuti. Detto questo ne abbiamo vinta un'altra".

Il successo è arrivato nonostante un Klaudio Ndoja e Pierpaolo Marini non al top: "Ci portiamo dietro qualche problemino - conferma Dell'Agnello -. Il più recente è una distorsione che si è procurato Jacopo (Giachetti, ndr) negli ultimi minuti. Speriamo che non sia nulla di preoccupante, giovedì ne capiremo di più. Ndoja e Mo Watson (protagonista di un ottimo primo tempo, ndr), per delle cadute in allenamento, hanno i polsi dolonti. Rush si sta trascinando una tendinite al ginocchio. Pier ha invece ha messo gli occhiali e le lenti ed ha qualche giramento di testa. La prestazione ha risentito di questo problema".

Dell'Agnello esce da questo turno infrasettimanale con le sicurezze confermate: "Abbiamo preso qualche canestro per la rilassatezza mentale. In una partita così giocata ad ottobre probabilmente rientravano e ci sorpassavano anche. Ora non succede più. E' stata una partita giocata con molta concentrazione per venti minuti. Abbiamo vinto stando avanti sempre di dieci, chiudendo con una valutazione complessiva di squadra di 78, mentre loro 61. Non è che poi scartiamo il grasso come quando si mangia il prosciutto. E' ovvio che possiamo fare meglio nei secondi venti minuti, ma lo stiamo facendo da sette partite". Giovedì terapia e palestra per i biancorossi, mentre venerdì e sabato si torna in campo in vista del big match contro Verona.