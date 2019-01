Coach Valli: "Siamo stati impeccabili. Non siamo gli schifosi visti contro Cagliari. Serve umiltà"

"Per vincere a Verona dovevamo fare la partita perfetta e l'abbiamo fatta. Siamo stati impeccabili". E' un Giorgio Valli concentrato, freddo e lucido, che non si siede sugli allori, quello che si è presentato in conferenza stampa dopo la clamorosa impresa della Pieffe 2.015 all'Agsm Forum di Verona in barba alle condizioni da "sopravvivenza". Trascinati da Pierpaolo Marini (34 punti, 44 di valutazione) e Kenny Lawson, i romagnoli hanno superato una delle favorite del girone Est pur privi dell'americano Melvin Johnson (rimasto a Forlì con la febbre) oltre ai lungodegenti Dilas e Tremolada, e con acciacchi e malesseri diffusi (Bonacini in campo nonostante la febbre e Lawson reduce da una nottata di problemi grastrointestinali). Una prova di straordinario carattere, bellissima e preziosa, che chiude il momento difficile delle ultime due settimane e rilancia Forlì ai piani altissimi del girone.

"Abbiamo letto bene le situazioni - osserva Valli -. Verona è una squadra molto organizzata, con coach Dalmonte abile a mettere trappole. Siamo stati lucidi e abbiamo giocato di squadra. E' chiaro che quando un giocatore fa 6 su 7 da tre le cose sono più semplici, ma è anche vero che eravamo senza un americano e con Bonacini che non era in condizioni di poter giocare. Gli ultimi due minuti li ha fatti per dare ossigeno a qualcuno". L'allenatore sottolinea come sia stata "la vittoria della squadra", ringraziandola pubblicamente. "Ma il ringraziamento più grosso va al general manager Renato Pasquali, perchè sta lavorando molto bene con questo gruppo e dopo le due sconfitte che abbiamo subìto ci siamo compattati ancora di più. Ho capito che la forza di questo gruppo è la squadra, lo staff ed i nostri dirigenti, che ci lasciano sempre lavorare con grande tranquillità".

"Questa è una squadra che gioca meglio se non ha pressioni addosso - prosegue Valli -. Abbiamo fatto un doppio miracolo sia dal punto di vista tecnico che fisico, perchè non siamo in condizione. La partita è stata tattica, ma non fisica, e questo ci ha permesso di giocare bene. Abbiamo avuto buone percentuali perchè c'è stata una buona circolazione di palla dentro l'area. E' chiaro che ci aspettano altre battaglie; non siamo perfetti, ma non siamo nemmeno gli schifosi della sfida contro Cagliari, come non siamo quelli che hanno battuto i Golden Strait Warrios. Dobbiamo sempre tenere un grande tasso di umiltà, forza nel gruppo e giocare di squadra come abbiamo fatto in questa occasione".

"La forza di questo club è l'umilità - ribadisce Valli tornando alla brutta pagina della scorsa settimana del Palafiera -. Le cose in una stagione possono andare male, perchè un gruppo può inciampare e cadere in maniere rovinosa, ma se fatto di brave persone che lavorano alla fine ci si rialza e le soddisfazioni arrivano. Sono qua da due anni e mezzo e ho sempre avuto questa percezione. La pressione ce l'abbiamo noi perchè ci fa schifo vedere la gente che va via a sette minuti dalla fine e coprirci giustamente di fischi. Noi vogliamo fare una bella figura. Il club sta facendo di tutto per farci proseguire sulla nostra strada".