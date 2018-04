Colpo di scena in casa Forlì: esonerato mister Eugenio Benuzzi

Colpo di scena in casa Forlì. A poche ore dalla sfida contro il Vigor Carpaneto la società ha esonerato Eugenio Benuzzi. La squadra è stata affidata a Dario Bettini. Con Benuzzi i biancorossi sono risaliti al terzo posto dietro Rimini ed Imolese. Probabilmente l'allenatore ha pagato a caro prezzo le infuocate dichiarazioni della vigilia. "C'è un clima negativo, vorrei che i miei ragazzi fossero più forti dell’assenza dello staff". Il Vigor Carpaneto è dodicesimo in classifica; è una squadra agguerrita, quindi si lotterà con il coltello tra i denti, come ha detto il mister: “Con l’avvento del nuovo allenatore il Carpaneto si è rinforzato, hanno dei buoni giocatori, davanti sono pericolosi con Fogliazzi, Rossi, Silla che sono calciatori fuori categoria, sono davvero bravi. Il loro problema è giocare in un campo così difficoltoso, ma sono dei guerrieri. È una partita che dobbiamo vincere a tutti i costi".