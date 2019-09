Come vincere se stessi insieme agli altri: un'idea di karate differente

La A.S.D. Bushido Karate Do di Forlì raggiunge quota quattro sulla riviera romagnola per questo ormai consolidato evento: forse un'ultima opportunità estiva per praticanti ed accompagnatori di tutte le età per affondare ancora una volta i piedi nella sabbia e praticare insieme. La due-giorni è iniziata sabato e si è conclusa domenica con oltre 40 partecipanti provenienti dalla Romagna ma anche dalle limitrofe Emilia e Toscana, giunti fin qui per condividere la propria voglia di praticare e godere di un buon weekend di sole e mare.

"Il nostro desiderio - sostiene il presidente Stefano Caporrella - è sempre quello di proporre un'idea di karate differente dalla percezione più diffusa, ovvero un'idea di karate che abbracci esercizi e tecniche prima di tutto di collaborazione e cooperazione con l'altro, non solo di difesa o contrattacco. L'altro può diventare un nostro specchio ed un nostro valido alleato nella ricerca di quello che è il miglioramento continuo e costante".

Eliminare le tensioni a livello mentale e fisico, aprendosi alle infinite possibilità che emergono inevitabilmente nel confronto con l'altro e con noi stessi: è questo pensiero che guida gli allenamenti e le pratiche che si sviluppano nel dojo di viale della Libertà 46. I maestri Andrea Severi e Paolo Asirelli anche quest'anno hanno sviluppato la pratica fin dalle prime fasi di riscaldamento con lo scopo di cercare e ricercare quelle sensazioni profonde che forse solo il contatto col dohai (compagno di pratica) può permettere di raggiungere. Tradizionale ormai anche la location, gentilmente concessa alla BKD dalle Suore Orsoline di Milano Marittima: una striscia di spiaggia davanti all'Hotel Costa del Sole che per un weekend all'anno diventa spazio di allenamento, crescita e divertimento per questi karateka.