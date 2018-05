MotoGp, Dovizioso commenta il patatrac e scagiona Lorenzo: "Incidente di gara, ma Pedrosa..."

"E' stato un incidente di gara. Mi scoccia un bel po', ma non abbiamo portato a casa venti punti. E questo non ce le possiamo permettere dopo un weekend difficile, ma dal quale ne siamo usciti lavorando con perfezione e serenità". E' comprensibile la delusione di Andrea Dovizioso dopo lo zero rimediato nel Gran Premio di Spagna a Jerez, quarto round del Motomondiale. Ora è il portacolori della Ducati ad inseguire Marc Marquez, vincitore nella gara di casa ed in fuga a +24.

Il forlivese è stato protagonista di una bellissima gara fino ad otto giri dal termine, quando è stato coinvolto nell'incidente che ha messo fuori dai giochi il compagno di squadra Jorge Lorenzo e il portacolori della Honda Repsol Dani Pedrosa. Davanti alle telecamere di Sky, "DesmoDovi" ha analizzato il patatrac: "Dani è entrato molto veloce e per me ha la colpa più grossa, mentre Jorge era un po' largo e doveva vedere se arrivava qualcuno alle sue spalle".

I due compagni di squadra si sono chiariti: "Jorge è una brava persona, ma è fatto a suo modo. La rivalità c'è e ci deve essere perchè ognuno ha la priorità di stare davanti. Ma con Lorenzo non c'è un problema come mi è successo in passato". Nonostante lo zero, Dovi torna a casa con la consapevolezza di avere tra le mani una Ducati competitiva: "Avevamo un passo simile a Marc ed è strepitoso. Arriviamo a Le Mans con una consapevolezza ben diversa".