Con le reginette della spada il Circolo Schermistico Forlivese conquista il 15esimo titolo tricolore. Chiara Castagnoli, Lucia Guarini, Francesca Morosi e Maria Chiara Testa hanno vinto a Bolzano il Campionato Italiano di spada a square categoria giovanissime (2007). Le ragazzine "terribili" hanno portato al Circolo Schermistico Forlivese il tricolore numero 15 e in assoluto il primo a squadre per le femmine. Il titolo italiano è arrivato nell'ultima delle gare disputate nella due giorni bolzanina dopo che nelle altre categorie il sogno di medaglia si era spento ai quarti di finale. Un grande risultato che oltre a confermare sempre più la scuola Forlivese ai massimi livelli si spera sia di buon augurio per Dario Remondini impegnato nel prossimo fine settimana con la nazionale nel campionato europeo.