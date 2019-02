Forlì ko, contestato il presidente: "A fine anno troverete le chiavi consegnate al sindaco"

Un Forlì completamente assente dal campo e sconfitto dal fanalino di coda Castelfidardo è stato contestato al triplice fischio dai propri tifosi. Alla fine della sfida i sostenitori biancorossi si sono diretti sotto la tribuna principale dello stadio chiedendo ed ottenendo un faccia a faccia con i massimi dirigenti societari conclusosi con una discussione accesa fra la fazione di tifosi e il presidente del Forlì Gianfranco Cappelli. "Andate a lavorare", è il coro partito. "Abbiamo toccato il fondo". "State remando contro", ha detto un tifoso. Cappelli ha replicato: "A fine anno troverete le chiavi consegnate al sindaco così vi libererete di noi".

In sala stampa si è presentato mister Nicola Campedelli: "Siamo mancati di serenità e determinazione. Ora non possiamo mollare. Serve testa alta e petto in fuori, altrimenti è finita. In campo serve coraggio e testa libera". Il Forlì è in piena zona retrocessione: "Serve decisione in campo. E basta".