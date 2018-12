Continua la marcia vincente dell'Under18 di OneTeam-Pallacanestro 2.015

Continua, inarrestabile, la marcia della squadra Under18 di OneTeam-Pallacanestro 2.015 impegnata nel campionato Gold. I ragazzi di coach Giuseppe Barbara vincendo a Riccione 36-92 hanno mantenuto l'imbattibilità da inizio stagione e sono arrivati a dieci vittorie consecutive. E' stata una partita difficilissima, combattuta, che i ragazzi di coach Barbara sono riusciti a fare loro solo con un rush finale negli ultimi 3-4 minuti di gioco grazie ad una grande difesa e ad un notevole spirito di gruppo che li ha portati a lottare sempre e a non mollare. La squadra OneTeam Under16 partecipante al campionato di Eccellenza ha sconfitto la forte BSL San Lazzaro nella nona ed ultima giornata di andata per 69-51 cogliendo così l'ottava vittoria di fila della sua stagione.

Stagione che proseguirà - visto il rinvio della gara in casa contro la Virtus valida per la prima giornata di ritorno prevista per il 7 dicembre e posticipata al 28 gennaio 2019 - con la seconda di ritorno, gara casalinga contro la Vis 2008 Ferrara che si disputerà lunedì. Il primo big match della stagione nel campionato Under15 Gold se l'aggiudica OneTeam di coach Tumidei che, fra le mura amiche del Pala Picci supera largamente la Pallacanestro Argenta, mantenendo la testa della classifica e restando imbattuta dopo otto giornate. Nonostante i numerosi errori dalla lunetta (i forlivesi chiuderanno con 6-20 dalla lunetta) i forlivesi hanno condotto per tutti i 40 minuti, grazie soprattutto ad una difesa molto aggressiva. Oltre alle eccellenti prestazioni di Maltoni e Spagnoli, ormai certezze per coach Paxson, particolarmente brillante è stata la prestazione di Bellini, dominante sotto canestro, con 19 punti (9/14 da 2 pt), 4 palle recuperate e 4 rimbalzi. Buona prova, ma sconfitta in volata per la formazione di OneTeam nel campionato Under16 Silver. I ragazzi di coach Griffin hanno perso contro i Misano Pirates 57-54.

UNDER18 GOLD, IMBATTUTA CON DIECI VITTORIE DI FILA

RICCIONE-ONETEAM 36-92 (2-18, 13-48, 25-75)

ONETEAM - Zambianchi 18, Creta 2, Torelli 3, Adamo 3, D'Angelo, Monticelli 1, Gorini 10, Flan 19, Rinaldini 2, Syla 6, Squarcia 12, Gaspari 16. All.: Barbara

UNDER16 ECCELLENZA, OTTAVA VITTORIA CONSECUTIVA

ONETEAM-BSL SAN LAZZARO 69-51 (13-20, 30-29, 41-39)

ONETEAM - Serra ne, Zambianchi 17, Maltoni ne, Bandini 9, Creta 21, Bertini 2, Gardini ne, Sampieri ne, Baroncini, Monticelli, Scarpellini 17, Dini 3. All.: Barbara

UNDER15 GOLD, IMBATTUTA DOPO OTTO GIORNATE

ONETEAM-CESTISTICA ARGENTA 82-54 (21-16, 39-31,61-45)

ONETEAM - Maltoni 14, Martinelli 4, Bandini 9, Bellini 19, Ghetti, Bondi 8, Guaglione 4, Barzanti, Bassi 7, Coralli 4, Spagnoli 13, Rondoni. All.: Tumidei

UNDER16 SILVER

MISANO PIRATES-ONETEAM 57-54

ONETEAM - Bonoli 4, Paggetti 6, Monti 8, Brighi 7, Gardini 21, Perugini 4, Donati 2, Persiani n.e. Lombardi 2, Casamenti. All.: Griffin