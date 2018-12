Conto alla rovescia per il big match: contro la Fortitudo 150 biglietti per i tifosi forlivesi

La Pallacanestro Forlì 2.015 ha ricevuto il via libera per la trasferta dei tifosi forlivesi a Bologna. Il numero di biglietti stabiliti da Questura di Bologna e Fortitudo per il settore ospiti è pari a 150. La società consiglia a chi volesse assistere al match – che sarà trasmesso in chiaro da Sportitalia - di contattare gruppi organizzati e club di tifosi biancorossi.