Contro alla rovescia alla quarta edizione del "Trail Sul Trebbio"

Conto alla rovescia alla quarta edizione del "Trail Sul Trebbio", gara competitiva che fa parte del calendario Uisp "Emilia Romagna Trail" su un percorso di 25 chilometri (dislivello positivo di 1100 metri) che tocca le valli della Pietramora e Valsamoggia, organizzata dal gruppo podistico “Le Linci”, parte della Polisportiva Santa Lucia. L'appuntamento si terrà il 6 ottobre, con ritrovo al campeggio "La Luna sul Trebbio" alle 7 e partenza alle 9.30. Oltre alla gara competitiva è presente anche un percorso non competitivo di 13 chilometri adatto a camminatori ed a chi si vuole approcciare per la prima volta nel mondo del trail running. E' possibile iscriversi sia direttamente nei negozi “Solo novità’” di Faenza e “Gimelli Sport” di Forlì, sia attraverso la piattaforma web Mysdam.net (evento “Trail sul Trebbio”). Informazioni per la gara sono disponibili sul sito internet www.corriconlelinci.com (dove è possibile trovare anche il regolamento completo) o alla mail lelinci.brancopodistico@gmail.com.