Contro il Fiorenzuola il Forlì Calcio non prosegue la sua striscia positiva

Continua a non ingranare il Forlì di Massimo Paci che dopo il bel pareggio con il Mantova, non prosegue la sua striscia positiva e viene sconfitto per 1 a 0 a Fiorenzuola, seconda forza del campionato. Paci conferma la stessa squadra che aveva ben figurato domenica scorsa con De Gori in porta, Zamagni, Biasiol, Sedioli e Gkertsos sulla linea difensiva, Pastorelli, Albonetti, Baldinini e Ballardini a centrocampo e Buonocunto a sostegno di Gomez; la partenza dei romagnoli è tutt'altro che morbida perchè i galletti tengono bene il campo sfiorando due volte il bersaglio grosso prima con Buonocunto poi con Baldinini andando poi al riposo sullo 0 a 0. Nella ripresa però bastano dieci minuti di sbandamento che permettono ai padroni di casa del Fiorenzuola di venir fuori e di trovare il goal partita al 56° con Pieraccini che buca De Gori. Il Forlì nonostante un buon palleggio e un buon controllo del match non riesce però a trovare la via del pari, nemmeno con l'ingresso in campo del neo arrivato Pellecchia e portandosi così a casa una ingiusta sconfitta.