Coppa Italia di basket A2, ufficializzati gli orari: Forlì sfiderà Torino

La Lega Nazionale Pallacanestro ha ufficializzato il calendario di svolgimento delle gare della Coppa Italia che si svolgerà a Ravenna dal 6 all’8 marzo. La partita d’esordio della Pallacanestro 2.015 contro la Reale Mutua Basket Torino si giocherà venerdì alle 18.30 al PalaDeAndrè. "L’assegnazione a Ravenna, da parte della Lega Basket, della fase finale della Coppa Italia di serie A2 e di serie B è un importante riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni dal Basket Ravenna, che è sempre più una realtà consolidata e importante per la nostra città e per il movimento cestistico Italiano - commenta orgoglioso il sindaco Michele de Pascale - È stato emozionante domenica sentire i cori dei Leoni Bizantini, cori che fino a qualche anno fa mai avremmo immaginato di poter ascoltare e che non ripeto per scaramanzia".

"Cosi come è stato emozionante leggere la definizione di “nuova capitale del basket“ sul sito della Gazzetta dello Sport. La storia della pallacanestro nella nostra città nasce dal basso e in questo momento, dove anche squadre blasonate stanno investendo poco sui vivai, siamo un esempio di realtà virtuosa sia per motivi gestionali che sportivi - ha proseguito il primo cittadino bizantino -. Le final eight sono un importante opportunità che tutti insieme abbiamo voluto cogliere per continuare a sostenere la pallacanestro e lo sport in generale della nostra città. Ringrazio vivamente anche il Porto Robur Costa per avere dato la disponibilità a spostare la sua partita di campionato, a riprova della forte sinergia che c’è nel nostro sport".

Il calendario completo

VENERDÌ 6 MARZO – QUARTI DI FINALE

Ore 14.00 GARA A: Edilnol Pall. Biella (prima Ovest) – Assigeco UCC Piacenza (quarta Est)

Ore 16.15 GARA C: MRinnovabili Fortitudo Agrigento (seconda Ovest) – Pompea Pall. Mantovana (terza Est)

Ore 18.30 GARA B: Unieuro Pall. 2.015 Forlì (seconda Est) – Reale Mutua Basket Torino (terza Ovest)

Ore 20.45 GARA D: OraSì Basket Ravenna (prima Est) – Novipiù Junior Casale Monferrato (quarta Est)

SABATO 7 MARZO – SEMIFINALI

Ore 18.30 SEMIFINALE SERIE A2: Vincente Gara A – Vincente Gara B

Ore 20.45 SEMIFINALE SERIE A2: Vincente Gara C – Vincente Gara D

DOMENICA 8 MARZO – FINALI

Ore 18.30 FINALE SERIE A2