Coppa Italia di basket, apre la prevendita dei biglietti: tutte le informazioni

Apre la prevendita dei biglietti per le Final Eight di Coppa Italia, che vedrà in campo la Pallacanestro Forlì 2.015 venerdì 6 marzo in campo alle 18.30 contro Torino. Dalle 12 di giovedì è attiva la prevendita nei punti vendita Vivaticket e online sul sito www.vivaticket.it, mentre nella sede del Basket Ravenna (Viale della Lirica, 21) giovedì dalle 14.30 alle 17.30 e venerdì dalle 10 alle 13. La prossima settimana dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, il martedì e il giovedì anche dalle 14.30 alle 17.30. Per il venerdì ci sarà un biglietto unico valido per quattro partite al prezzo di 15 unico (posto unico) al Pala Costa, mentre al Pala De Andrè 30 euro (parterre vip), 20 euro (tribuna bassa, ridotto 15 euro) e 15 euro (tribuna alta, 10 euro ridotto).

Per le sfide del sabato e domenica, tutte al Pala De Andrè, 30 euro (parterre vip), 20 euro (tribuna bassa, ridotto 15 euro) e 15 euro (tribuna alta, 10 euro ridotto) In prevendita nella sede del Basket Ravenna e presso i punti vendita Vivaticket autorizzati ai biglietti va aggiunto il costo di 1,5 euro. Online sul sito www.vivaticket.it viene applicata un’ulteriore tassa online. Le riduzioni sono valide per: Under 18, Over 65, Abbonati Basket Ravenna (dietro presentazione abbonamento o inserimento codice se fatto online). Il biglietto è valido per la giornata restando all’interno dell’impianto. Una volta usciti non è possibile rientrare con lo stesso titolo di accesso.

Questi i settori non numerati dedicati alle tifoserie per i quarti di finale di venerdì 6 al Pala De Andrè: Gradinata A Ovest tifoserie Agrigento e Ravenna, Gradinata B Ovest tifoserie Piacenza e Torino, Gradinata D Est tifoserie Forlì e Biella e Gradinata C Est Mantova e Casale. Questi i settori non numerati dedicati alle tifoserie per le semifinali di sabato 7 al Pala De Andrè: Gradinata A Ovest tifoserie vincente Bernareggio contro Matera e vincente Ravenna contro Casale; Gradinata B Ovest tifoserie vincente Omegna contro Cento e vincente Biella contro Piacenza; Gradinata D Est tifoserie vincente Palestrina contro San Vendemiano e vincente tra Forlì e Torino; e Gradinata C Est tifoserie vincente Fabriano contro San Miniato e vincente Mantova contro Agrigento.



Questi i settori non numerati riservati alle tifoserie per le finali di sabato 8 al Pala De Andrè: Gradinata A Ovest: seconda finalista A2; Gradinata B Ovest prima finalista B; Gradinata C Est prima finalista A2; e Gradinata D est prima finalista B. Il biglietto dà diritto ad una serie di sconti sulla visita a musei e monumenti della città di Ravenna: biglietto ridotto sulla visita ai monumenti gestiti dalla Diocesi di Ravenna (https://www.ravennamosaici.it/); Museo Classis Ravenna, via Classense 2, Classe – Ravenna (ingresso speciale 2 euro per atleti); ingresso ridotto 5 euro per spettatori; Domus dei Tappeti di Pietra, via Barbiani – Ravenna (ingresso omaggio per atleti, ingresso ridotto 3 euro per gli spettatori); Museo Tamo Mosaico (via Rondinelli) e Cripta Rasponi (Piazza San Francesco) – Ravenna ingresso cumulativo 4 euro sia per atleti che per spettatori. Il biglietto dà diritto ad una serie di sconti in ristornati convenzionati. Non saranno valide le tessere. Le tessere SIAE verranno accettate in un numero limitato fino ad esaurimento disponibilità.

Questi i link per l’acquisto online dei biglietti:

VENERDI’ 6 MARZO – PALACOSTA – QUARTI SERIE B

https://www.vivaticket.it/ita/event/lnp-coppa-italia-old-wild-west-quarti-serie-b-2020/147570

VENERDI’ 6 MARZO – PALADEANDRE’ – QUARTI SERIE A2

http://vivaticket.it/ita/event/lnp-coppa-italia-old-wild-west-quarti-serie-a2-2020/147568

SABATO 7 MARZO – PALADEANDRE’ – SEMIFINALI SERIE B E SERIE A2

https://www.vivaticket.it/ita/event/lnp-coppa-italia-old-wild-west-semifinali-2020/147569

DOMENICA 8 MARZO – PALADEANDRE’ – FINALI SERIE B E SERIE A2

https://www.vivaticket.it/ita/event/lnp-coppa-italia-old-wild-west-finali-2020/147567