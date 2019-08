Il Forlì capitola in casa contro la Savignanese: biancorossi fuori dalla Coppa

Il Forlì esce dalla Coppa Italia di serie D al primo turno arrendendosi ad una buona Savignanese. Risultato finale di 2 a 0 in favore della formazione di Oscar Farneti che regola i galletti con le reti di Poggi e Manuzzi nella ripresa. Forlì costretto invece a giocare per tutta la ripresa in inferiorità numerica per l'espulsione di Zabre a fine primo tempo.