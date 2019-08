Coppa Italia, il Forlì se la gioca contro il Cattolica a turno unico

La Lega Nazionale Dilettanti ha diramato il calendario ufficiale della Coppa Italia Serie D 2019/2020. Il Forlì affronterà, nel turno preliminare in programma il 18 agosto 2019, il Cattolica Calcio SM. Il turno si disputerà in gara unica e la vittoria determinerà l’accesso al primo turno in programma domenica 25 agosto.