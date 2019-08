Coppa Italia serie D, il Forlì sfida la Savignanese: "Voglio un gioco aggressivo"

Il Forlì torna in campo per il derby di Coppa Italia serie D contro la Savignanese. Mister Massimo Paci dovrà fare a meno dell'infortunato Bonandi, alle prese con un affaticamento muscolare. E' rientrato in gruppo Pacchioni, anche se non si è allenato negli ultimi due giorni, mentre ha completamente recuperato Souare. "La squadra ha iniziato a girare, e dopo la prima settimana tipo posso dire di essere soddisfatto", afferma l'allenatore.

Contro il Cattolica, nonostante la vittoria per 3-0, sono emersi alcuni problemi. "Dobbiamo riuscire a mantenere la concentrazione alta tutta la partita", è il monito di Paci. Quindi la radiografia dell'avversario: "La Savignanese è una squadra che gioca insieme da tempo, si conoscono e sfrutteranno la forza del gruppo, partono favoriti ma noi daremo l'anima".

Per vincere, osserva l'allenatore ci vogliono "grinta e cattiveria. Vengono prima della tecnica e preferisco una squadra brutta ma vincente. Ma solo se diventiamo "squadra" potremmo fare bene". L'allenatore ha parlato anche di moduli: "Utilizzeremo il rombo e in base ad alcuni momenti particolari della partita trasmetterò le informazioni ai ragazzi. Voglio un gioco aggressivo e per farlo bisogna scoprirsi e rischiare. Giochiamo per il risultato e per dimostrare a noi stessi la nostra forza".