E' il giorno della Coppi e Bartali sulle strade del Forlivese: tutto quel che c'è da sapere

Forlì si prepara per la terza tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali in quella che si annuncia come un’altra tappa molto spettacolare della gara organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia di patron Adriano Amici. A presentarsi da leader con la maglia “E-R vince lo sport” sarà Lucas Hamilton (Mitchelton Scott), secondo giovedì sul traguardo di Sogliano al Rubicone alle spalle del vincitore Mikel Landa (Movistar). Per Hamilton (classe ’96) anche la maglia “Felsineo” di miglior giovane, mentre Landa è il nuovo leader della classifica a punti (maglia “Selle SMP”). Al vertice della classifica dei gran premi della montagna (maglia “Sidi”), c’è invece Giovanni Visconti (Neri – Selle Italia – Ktm).

Venerdì mattina Piazza Saffi non solo accoglierà tutte le operazioni preliminari, ma sarà anche lo scenario dell’arrivo della terza tappa. Dopo la partenza i corridori raggiungeranno la zona collinare per andare ad affrontare il celebre e spettacolare circuito della Rocca delle Caminate che sarà percorso per 7 volte. Al termine dell’ultimo giro, ad una quindicina di chilometri da Forli, inizierà l’ultima parte di gara: la velocissima picchiata verso il traguardo, in un finale tutt’altro da sottovalutare.

Informazioni sulla viabilità

La corsa, prenderà il via da Piazza Saffi alle 11.35, transitando in Corso della Repubblica, Piazzale della Vittoria, Viale Corridoni, Via Giovanni dalle Bande Nere per poi immettersi in Viale Appennino con direzione Predappio. La tappa, farà ritorno a Forlì sul medesimo tragitto di partenza con arrivo in Piazza Saffi tra le 15.30 e le 16 circa. Per garantire, in sicurezza, il regolare svolgimento della manifestazione, sarà in programma il divieto di sosta in Corso Repubblica dall'1 alle 18.30. Dalle 6 verrà sospeso il traffico diretto in Piazza Saffi nel tratto incluso nella Zona a traffico limitato, mentre dalle 14.30 circa, in prossimità dell'arrivo della tappa, verrà sospesa la circolazione su tutto il corso.

Il percorso di gara sarà caratterizzato da un circuito che interesserà le località di Grisignano (altezza rotatoria viale Dell'Appennino e via Della Costituzione), Collina, San Lorenzo in Noceto, Predappio ove sarà prevista l'ascesa a Rocca delle Caminate lungo la Provinciale 126 con ritorno a Grisignano attraverso la Provinciale 125. Tale tracciato (un anello di circa 23 chilometri) verrà ripetuto per 7 volte e, al termine dell'ultimo giro, da Grisignano i ciclisti rientreranno in direzione Forlì, secondo lo stesso tragitto dell'andata per l'arrivo in Piazza Saffi.

Al fine di limitare al massimo i disagi procurati alla viabilità, la Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese provvederà ad attuare alcune pre chiusure per l'informazione di viabilità alternativa. Verrà istituito un divieto di circolazione e di fermata per tutti i veicoli ( ad esclusione dei mezzi di soccorso e di emergenza ) durante il transito della corsa. Questo comporterà una chiusura prolungata, dalle 11 alle ore 16 circa, del circuito. Le associazioni di volontariato delle Pro loco locali e gli assistenti civici hanno provveduto a fornire le principali informazioni ai residenti e alle attività ubicate all'interno del circuito e nel centro storico.