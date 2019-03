Coppi e Bartali, Simone Velasco conquista il tappone tutto Forlivese

La giornata di grande ciclismo che ha visto protagoniste le strade del Forlivese si è concluso col trionfo sul traguardo di Piazza Saffi Simone Velasco. E' l'alfiere della Neri Selle Italia Ktm il mattatore della terza tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, articolata sulla lunghezza di 166 chilometri e che ha visto il gruppo affrontare il celebre e spettacolare circuito della Rocca delle Caminate, percorso per 7 volte. La tappa è stata animata da una lunga fuga, ma i battistata sono stati ripresi verso l'ultima ascesa. Velasco ha preceduto Francesco Gavazzi (Androni Giocattoli), e Alexander Kamp (Riwal Readynez Cycling Team). Tra i più acclamati il corridore di casa, Matteo Montaguti dell'Androni Giocattoli.

La tappa

Dopo un inizio con andatura sostenuta, si staccano dal gruppo Barbin (Bardiani Csf), Ficara (Amore e Vita), Duranti (Colpack), Eriksson (Riwal), Elissonde (Sky), Osorio e Bou (entrambi della Nippo Vini Fantini). Il plotone lascia fare e in pochi chilometri i fuggitivi hanno già 2'50 di vantaggio. Al primo Gran Premio della Montagna della giornata, a Rocca delle Caminate, dopo 61 chilometri di corsa, è transitato per primo Barbini davanti ad Osorio e Ficara, col gruppo a 3'40". A 19 chilometri dal traguardo l'azione dei fuggitivi si è conclusa, con l'ultima ascea di Rocca delle Caminate che ha visto passare per primo Canaveral (Coldeportes) davanti ad Anacona (Movistar) e Howson (Mitchelton Scott). Il plotone si è quindi allungano nella discesa verso Forlì, con gli uomini dell'Androni Sidermec e della Movistar in testa. A due chilometri dal traguardo ci prova Shalunov (Gazprom), ma si rivela un tentativo impossibile da portare a termine. Nella volata finale a trionfare in Piazza Saffi è Simone Velasco.