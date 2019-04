E' la sfida più attesa della stagione: una bolgia biancorossa accoglierà la Fortitudo

Sarà un'arena biancorossa ad accogliere domenica la Fortitudo Bologna. La Pallacanestro Forlì 2.015 ha organizzato una coreografia speciale per il derby che domenica alle 18 vedrà i romagnoli affrontare i freschi campioni di A2 nella sfida più attesa della stagione. Dentro all'Unieuro Arena, all'ingresso e sugli spalti, i tifosi troveranno il necessario a colorare il Palafiera, quello che serve è un abbigliamento "adatto" all'occasione speciale: tutto biancorosso ovviamente. Pallacanestro Forlì 2.015 invita quindi i propri sostenitori "a presentarsi all'appuntamento vestiti con i colori della squadra, per giocare il derby con i ragazzi. Tutti insieme, in campo e sugli spalti".

Misure di sicurezza

Mercoledì mattina si è svolto un vertice in Questura al termine del quale è stato stabilito che saranno messi a disposizione dei tifosi felsinei 250 biglietti. Per motivi di ordine pubblico il settore Parterre Low Cost C (dietro canestro lato panchina ospite) sarà chiuso. Gli abbonati biancorossi in quel settore potranno rivolgersi al desk presente all’ingresso - dopo l'accesso - per ricevere un biglietto in altra zona Parterre. La biglietteria dell’Unieuro Arena domenica aprirà alle 16.30.