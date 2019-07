Cormorano Sub, Ivan Coveri viene riconfermato presidente

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Scrive Enrico: "L’ASD Cormorano Sub Forlì è una società senza scopo di lucro fondata nel 1974 dallo storico presidente Vittorio Casini e punto di riferimento in città per la formazione ed il rilascio di brevetti sub e apnea. Nelle serate del 13 e 17 giugno si sono svolte le elezioni del consiglio e le nomine delle cariche. Abbiamo il piacere di comunicare la composizione del nuovo Consiglio Direttivo della Cormorano Sub Forlì per il prossimo biennio. Oltre al presidente uscente riconfermato Ivan Coveri, sono stati riconfermati anche Luca Landi vice-presidente, Nicola Colella Segretario e i consiglieri Laura Locatelli e Michele Visani. New entry sono l'economo Marco Pasini che succede a Marta Pistorio e i consiglieri Marco Giuliani, Marco Porfiri e Enrico Strocchi. Per chi volesse avvicinarsi al mondo della subacquea, segnaliamo la prossima iniziativa estiva del club: il "Cormorano Day" che si terrà il 28 luglio al bagno Jamaica di Lido Di Classe. In questa giornata, l'Associazione darà la possibilità a chiunque di provare l'emozione di immergersi gratuitamente con le bombole provando questa incredibile esperienza. Per qualsiasi informazione o curiosità potete chiamare il 346 408 5407 oppure visitare la nostra pagina facebook (https://www.facebook.com/cormoranosub/)