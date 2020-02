Coronavirus, si ferma anche la serie D: domenica senza pallone

Nonostante la speranza di ripartire col campionato almeno a porte chiuse, un comunicato ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti spegne questa ipotesi annunciando che per contrastare la diffusione del COVID-19 saranno rinviate tutte le gare dei gironi A, B, C e D di serie D in programma domenica 1 marzo. Salta dunque l'impegno casalingo dei galletti che proprio in settimana erano tornati ad allenarsi sul manto dello stadio "Morgagni" proprio in previsione della partita contro gli emiliani della Correggese che invece non si disputerà.