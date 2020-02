Coronavirus, si ferma anche lo sport: rinviata la partita Crema-Forlì

La notizia girava già da diverse ore ma solo adesso se ne è avuta l'ufficialità: la LND ha deciso che la partita tra Crema e Forlì valida per il campionato dilettanti girone D che si doveva disputare allo stadio "Giovanni Zini" di Crema, è stata sospesa in via precauzionale visti i numerosi casi di coronavirus riscontrati in Lombardia. Cosi dopo Fiorenzuola-Lentigione e Mantova-Fanfulla, annullate anch'esse nella serata di venerdì, anche la partita dei galletti ha subito lo stesso destino. Una notizia attesa dalla società e dettata dal buon senso che sottolinea ancora una volta come l'Italia sia di fronte ad una vera e propria emergenza sanitaria nazionale.