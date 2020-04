"Corritalia" diventa "Corrincasa": la gara per gli studenti si sposta online

Aics non rinuncia al suo Corritalia: la tradizionale podistica promossa in città dal comitato di Forlì-Cesena dell’Associazione Italiana Cultura Sport cambia veste a causa dell’allerta Coronavirus ma non perde il suo appuntamento con gli studenti delle scuole medie cittadine. Nasce così “Corritalia-Corrincasa2020”, “gara” sì, ma non a piedi o comunque non solo: il contest sarà riservato agli studenti delle scuole secondarie di primo grado che vorranno raccontare il proprio rapporto con lo sport in questo momento così delicato e difficile, attraverso un disegno, un video, o un testo scritto.

In palio, i soliti premi per le scuole più partecipative – in buoni sconto da 100 a 250 euro da spendere in materiale sportivo -, e in aggiunta tre tablet da riservare ai tre studenti i cui lavori avranno ottenuto più gradimento sui social. I loro testi, i loro disegni e i loro video saranno infatti pubblicati sui canali social del comitato AiCS Forlì-Cesena e sottoposti quindi al gradimento del pubblico, e dello stesso comitato AiCS.

“La particolare situazione che stiamo vivendo ci impone un isolamento forzato che può provocare nei ragazzi senso di solitudine e abbandono – spiega la presidente di AiCS Forlì-Cesena Catia Gambadori -: proporre loro, seppur modificato, un evento divenuto una costante nel nostro territorio, può aiutarli nel ritrovare le consuetudini di un tempo che pare lontano. Con l’edizione ‘on line’ di Corritalia – che vorremmo ribattezzare Corritalia-Corrincasa – offriremo ai ragazzi l’opportunità di far emergere le proprie sensazioni riguardo il periodo e farli riflettere sull’importanza dello sport nelle loro vite come strumento di benessere psico-fisico. Abbiamo scelto come premio il tablet perché è strumento divenuto importantissimo per la didattica a distanza”.

Le fotografie dei disegni, o i testi scritti in formato Word, o i file mp4 dovranno essere inviati entro e non oltre il 13 maggio (ore 14.00), via e-mail a: corritalia@aicsforli.it (oggetto: CORRITALIA-CORRINCASA2020), oppure via Whatsapp al numero di telefono: 393 931 2311. Gli studenti dovranno specificare nome, cognome, classe e istituto di appartenenza. La segnalazione della scuola di appartenenza sarà di fondamentale importanza perché, come per le edizioni precedenti, il premio in denaro sarà assegnato agli istituti scolastici sempre sulla scorta della partecipazione registrata e quindi del numero di lavori presentati.

I nomi delle scuole e degli studenti vincitori saranno annunciati sabato 23 maggio dalle ore 10, orario e giorno in cui si sarebbe dovuto tenere il consueto Corritalia in piazza Saffi.