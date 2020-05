Corritalia diventa "Corrincasa": oltre 400 studenti partecipano all'edizione online

A Forlì il Coronavirus non ferma il Corritalia, la manifestazione podistica nazionale organizzata da Aics Associazione Italiana Cultura Sport, che ogni anno porta migliaia tra studenti, docenti e genitori in piazza Saffi e nelle vie del centro, e che per la sua 19esima edizione si tinge dei colori di speranza dei bambini e ne diffonde le parole. Adattando la formula tradizionale alla situazione attuale, il Comitato Aics di Forlì-Cesena ha dato vita a un’iniziativa online, ribattezzata “Corrincasa”, che coinvolge gli studenti in un periodo per loro particolare, tra didattica a distanza e settimane di isolamento forzato, per farli riflettere sull’importanza dell’attività sportiva come strumento di benessere psicofisico, in particolare in un momento come questo.

Sono oltre 400 gli studenti che hanno partecipato, inviando ad Aics un elaborato (video, disegno o testo scritto) che racconti proprio questo aspetto delle loro vite; si tratta di ragazzi provenienti da 4 istituti scolastici del territorio, le secondarie di primo grado “Maroncelli”, “Benedetto Croce”, “Zangheri” e “San Martino in Strada”. Tutti gli elaborati sono stati pubblicati sui canali social di Aics Forlì-Cesena e possono già essere votati, fino a mercoledì 27 maggio, mettendo un semplice “like” (i video sul canale YouTube “Aics Forlì-Cesena”, nella playlist “#corrincasa2020”; i testi e i disegni, invece, sulla pagina Facebook “Aics Forlì-Cesena”, in altrettanti album dedicati).

I tre elaborati, uno per categoria, che riceveranno il punteggio più alto sommando “like” raccolti e valutazione del Comitato Aics, verranno premiati con un tablet, che lo studente potrà utilizzare per la didattica a distanza. Come già per Corritalia, è previsto anche un premio in buoni per l’acquisto di materiale sportivo per un importo complessivo di 500 euro, che andrà ai tre istituti scolastici con più progetti partecipanti. Le premiazioni si terranno sabato 30 maggio alle11 con una diretta online sulla pagina Facebook Aics Forlì-Cesena.

Aics Forlì-Cesena conta oltre 140 società affiliate e 14mila soci, con un Comitato provinciale che da più di 40 anni promuove attività sportive, educative e sociali, con un’attenzione particolare al mondo della scuola. A livello nazionale AICS è impegnata da oltre 50 anni nella promozione di attività dilettantistica sportiva a livello nazionale, e oggi rappresenta una delle principali associazioni italiane per importanza ed impegno (in ambito sportivo, ma anche culturale, sociale, turistico ed ambientale) con oltre un milione di associati, più di 10mila circoli, 20 Comitati regionali e 120 provinciali dislocati in tutto il Paese.