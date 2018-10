Fischietto in bocca e cartellino in mano: al via il corso di arbitri di calcio

Parte lunedì prossimo il corso arbitri di calcio organizzato dalla Sezione Aia-Figc di Forlì. Il corso è gratuito ed aperto a ragazze e ragazzi dai 15 anni di età: unico requisito essere appassionati di calcio ed aver voglia di divertirsi. La durata è di circa due mesi, con cadenza bisettimanale, in orario serale (20:30-22:00) nella sede sezionale di Piazzale Foro Boario. I relatori, arbitri esperti di livello nazionale, approfondiranno le 17 Regole del Gioco del Calcio e le casistiche con filmati, slide e quiz.

Al termine del corso si svolgerà l'esame di abilitazione, superato il quale si diventa Arbitri Effettivi dell'Associazione Italiana Arbitri - Figc. I neo arbitri riceveranno divisa e fischietto e inizieranno la loro esperienza sul campo, coadiuvati da tutor esperti, dirigendo gare del Settore Giovanile nella nostra Provincia. Per ogni gara diretta l'arbitro riceve un rimborso spese, e annualmente una tessera FIGC che consente l'accesso gratuito agli stadi italiani in manifestazioni Figc. Gli interessati possono contattare la Sezione via mail forli@aia-figc.it o Facebook "Sezione Arbitri Forlì" manifestando il proprio interesse e lasciando i propri dati e recapiti.