Criteria Nazionali di Nuoto, Rarinantes in trasferta a Riccione

Sono ai nastri di partenza i Criteria Nazionali Giovanili di Riccione e ai blocchi si fanno trovare pronti ben 6 atleti di Rarinantes Romagna. La squadra si prepara ad affrontare uno dei momenti più intensi ed attesi della stagione invernale. In vasca venerdì la sezione femminile che aprirà i campionati italiani giovanili. Marcacci Vittoria classe 2004 competerà nei 50 e 100 stile farfalla e nei 50 stile libero. Gabriel Gardini classe ’02, scenderà in vasca per disputare i 50, i 100 e i 200 farfalla Andra Karol Caggia (classe 2005), invece, si giocherà il tutto per tutto nei 200 dorso e nei 100 stile libero. Pronta anche la formazione mista per la staffetta 4X100 che scenderà in acqua con il quartetto Astara, Giulianini, Marcacci e Montefiori.