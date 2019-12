Calcio, Vesi non basta al Forlì: contro la Vigor Carpaneto è solo 1-1

Pareggio per il Forlì contro la Vigor Carpaneto: dopo quattro vittorie consecutive tra le mura di casa del "Morgagni" arriva solo un punto per i Galletti. Con questo pareggio i biancorossi di mister Paci salgono a 25 punti in classifica, comunque in piena lotta per accaparrarsi un posto nei playoff.

LA CRONACA DEL MATCH

La partenza è buona e già al 4° Zabre libera di tacco Bonandi che va al tiro ma debole; ancora Forlì sugli scudi al minuto 18° quando è sempre il duo Zabre-Bonandi a dare spettacolo ma il tiro del fantasista biancorosso viene respinto in angolo. Lampo Vigor al 22° quando Galazzi fugge sulla fascia e serve Rivi che da due passi mette i brividi al "Morgagni " ma la palla esce fuori di un nulla. Scampato il pericolo il Forlì passa: minuto 25° corner dalla destra di Buonocunto e stacco di testa di Vesi che firma l'1 a 0. La Vigor Carpaneto è gelata col Forlì che va vicinissimo al raddoppio più volte senza trovare però la stoccata vincente. La Vigor però ci crede e lo dimostra dopo appena dieci minuti della ripresa al 55° quando Bini da dentro l'area pareggia i conti sull'1-1. La risposta dei galletti è sterile e solo un bolide di Bonandi al 65° scalda i guanti a Lassi che con una super parata nega di nuovo il vantaggio ai galletti. Entrambe le squadre ci provano fino alla fine a portare a casa l'intera posta in palio, ma il match del Morgagni si chiude sull'1-1.