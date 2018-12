D'Angeli, Putrino e Di Benedetto: ecco i rinforzi per il rilancio del Forlì

Sono Eric D’Angeli, Matteo Putrino e Marco Di Benedetto gli ultimi arrivati in casa Forlì. Il primo di questi ha già giocato due partite con la maglia biancorossa, siglando il suo primo goal al Morgagni domenica scorsa contro la Jesina; gli altri, invece, sono giunti a Forlì da qualche giorno e sono a disposizione di mister Protti, in attesa di scendere in campo per la prima volta. Esordisce D’Angeli: “Ho svolto il settore giovanile a Cesena, e dopo un anno passato in prestito alla Savignanese, mi sono trasferito a Savoia, dove ho trascorso la prima parte di stagione ma non ho trovato molto spazio. Rispetto a questo campionato le squadre erano più fisiche, ma qui il livello tecnico è molto più alto. Sono un esterno d’attacco di piede destro che fa della fisicità il suo punto di forza. Devo sicuramente migliorare a livello tecnico e a livello tattico, cioè nei movimenti di squadra. Mi sono trovato bene sin da subito, l’esordio al Morgagni con goal è stato emozionante. Spero di continuare a trovare spazio e di migliorare giorno dopo giorno”.

Si è presentato così Putrino: “Sono nato a Roma. Sono del 1999 e ho svolto il settore giovanile a Pescara, poi ho fatto esperienza nel Trastevere e nel Flaminia, sempre in Serie D. Sono un’attaccante esterno di piede destro, a cui piace puntare l’uomo, e penso di dover migliorare mentalmente e nella continuità. Ciò che mi ha convinto a scegliere Forlì è che me ne hanno parlato bene tutte le persone vicine a me, e io la reputo una piazza adatta al mio percorso calcistico”.

Infine Di Benedetto: “Sono nato e cresciuto calcisticamente nel Pescara, poi a livello giovanile ho giocato anche nella Primavera della Juve. In seguito ho trascorso 2 anni a Salò tra i professionisti, poi a Lanciano dove però ho avuto problemi fisici e ho fatto fatica ad affermarmi. In seguito mi sono trasferito in Serie D a San Nicolò, dove ho giocato una buona stagione. Quest’anno ho iniziato a Levico Terme, ma non ho trovato spazio perché ero chiuso dagli under. L’offerta del Forlì è stata impossibile da rifiutare, conoscevo il girone e ho accettato subito: ho voglia di fare bene e di riscattarmi. Calcisticamente nasco come esterno destro, ma gioco anche da seconda punta: mi piace cercare l’1 contro 1 per provare poi il tiro. Il mister cerca di tirare sempre fuori il meglio da ciascuno di noi, sono sicuro che mi troverò bene a Forlì".