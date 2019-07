Da Castrocaro a Cesenatico: a settembre la nuova edizione del memorial Marco Pantani

E' stato presentato martedì mattina il Memorial Marco Pantani, giunto quest'anno alla sua sedicesima edizione. Nella splendida cornice della Spiaggia del Grand Hotel da Vinci di Cesenatico, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della corsa, che si svolgerà sabato 21 settembre e che vedrà un percorso sostanzialmente uguale a quello degli anni precedenti. Duecento chilometri di corsa da Castrocaro a Cesenatico, con arrivo nella terra del 'Pirata' scomparso il 14 febbraio del 2004.

"Per adesso le squadre iscritte sono 23, tra cui sette squadre pro-team - ha detto il presidente del Gs Emilia, organizzatore dell'evento, Adriano Amici - Anche se si è corso il rischio che non si svolgesse per problemi economici. Il nostro obiettivo è quello di far coincidere il luogo di partenza con quello di arrivo: Cesenatico".

Dopo un breve circuito di meno di 4 chilometri attorno a Castrocaro, i corridori dovranno affrontare le salite di Teodorano e Monte Cavallo, e successivamente il circuito di Montevecchio con le salite sicuramente più importanti. Dopo il terzo passaggio si punterà verso il mare, tra Savignano sul Rubicone, Gatteo, Sala, Villamarina di Cesenatico, Via Fiorentina, prima dell'arrivo.

E' stata presentata inoltre anche la nuova edizione della Maratona Alzheimer, che si svolgerà invece la domenica precedente (15 settembre). Quarantadue chilometri da Mercato Saraceno a Cesentico, ma ci saranno anche le versioni più corte: 30km da Borello a Cesenatico, 21 chilometri da Cesena a Cesenatico e le camminate da 16 e 8 chilometri.