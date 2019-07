Dagli Usa videomessaggio di Watson: "Non vedo l'ora di arrivare a Forlì"

Maurice Watson è un nuovo giocatore della Pallacanestro 2.015. E dagli Stati Uniti vuole mandare un messaggio ai suoi nuovi tifosi. In un videomessaggio Watson spiega di essere impaziente di giungere a Forlì: "Penso che posso fare qualcosa di speciale in questa stagione per i fan di forlì, voglio ringraziarvi per come mi avete accolto. Non sono ancora arrivato in Italia ma non vedo l'ora di arrivare per conoscervi e mettermi in gioco per voi". E subito premette: "Una cosa che voglio che sappiate è che gioco ogni partita come se fosse la mia ultima, ogni giorno do il 100%, Forza Forlì, non vedo l'ora di essere lì tra un paio di settimane".

Chi è "Mo"

Nato a Philadelphia del 1993, “Mo”, dopo il college a Boston University dal 2012 al 2014, si è trasferito a Creighton dove ha viaggiato ad una media di 13 punti e 8,5 assist a gara. Lo scorso anno poi, il trasferimento in Europa, in Olanda. Maurice arriva da una stagione giocata al ZZ Leiden, squadra con la quale ha disputato anche la Fiba Europe Cup, risultando il giocatore che ha fornito più assist nella competizione (104). Nella sfida giocata contro Sassari, ha segnato 25 punti e confezionato 7 assist, trascinando i suoi compagni. Con la maglia del ZZ Laide, ha viaggiato a numeri importanti: in campionato ha chiuso a 15,6 punti e 7,5 assist a partita, mentre in Fiba ha chiuso a quasi 16 punti di media a gara. Sempre con la squadra olandese, ha vinto la Nbb Cup, segnando 17 punti nella finale che ha regalato il titolo al suo team. Oltre ai riconoscimenti di squadra, Maurice è stato anche il miglior assist-man della lega, aspetto che gli ha permesso di essere inserito nel All Star Team della Dutch Basketball League.