Dakar 2020, round 5: primo assaggio di dune, i forlivesi scalano la classifica

Primo assaggio di dune per la quinta tappa della Dakar 2020, con Andrea Schiumarini ed Enrico Gaspari che continuano a scalare la classifica. La coppia forlivese si trova infatti al 53esimo posto nella classifica generale e al decimo per quanto riguarda i mezzi T1 Proto Diesel 4 x 4. La quinta prova prevedeva la partenza da Al Ula, con 353 chilometri di prova speciale. I piloti sono entrati in un percorso che si è presentato come un vero e proprio esercizio di destrezza. Oltre 150 chilometri di terreno prevalentemente sabbioso ha costretto ad essere estremamente vigili, anche a causa delle diverse sezioni rocciose. L’entrata negli altopiani di Jabal Sammar, ad un’altezza di quasi 1500 metri sul livello del mare, è stato il primo assaggio di dune di questa edizione saudita della Dakar.

"Abbiamo portato a casa anche questa quinta prova - è il commento di Schiumarini – ed il morale è alto. Finalmente le prime dune, di livello 1, alte e molto ripide. La prima parte della tappa di oggi si è presentata con piste sabbiose, a tratti veloci e con qualche piccola duna. A metà percorso delle rocce bianche si confondevano con la sabbia e non è stato facile destreggiarsi per evitarle. Negli ultimi 50 chilometri siamo entrati finalmente nel tratto con le dune, lunghe e con discese molto ripide. Abbiamo avuto una foratura ed uno stallonamento, risolto prontamente. Il motore si è surriscaldato diverse volte; abbastanza normale quando ci vogliono anche due chilometri di salita per passare una duna. C’è un problema con i freni che cercheremo di risolvere con i meccanici. Siamo entrati nel vivo della Dakar". Il bivacco per questa quinta giornata è situato nella città di Ha’il, conosciuta nel mondo del motorsport per un evento prestigioso, il Rally di Ha’il.