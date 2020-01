Dakar 2020, round 8: serie di problemi tecnici, i forlivesi concludono la tappa in modo conservativo

E anche l'ottava tappa è stata portata a termine. Andrea Schiumarini ed Enrico Gaspari hanno tagliato il traguardo di Wadi Al Dawasid, completando i 477 chilometri del percorso ad anello caratterizzati da un percorso veloce su sabbia molle e con cordoni di dune di livello 1 e livello 2 (fino a 20 metri di altezza). La principale caratteristica di percorsi come questo è legata alla tipologia di sabbia di cui sono fatte le dune, che cambia a seconda delle condizioni ambientali (orario del giorno o presenza di umidità), ma soprattutto si modifica al passaggio dei veicoli che, spaccando la crosta della sabbia, la rendono difficile da attraversare.

"Peccato non aver potuto spingere come volevamo - dichiara Schiumarini -, ma avevamo un compito: riportare la macchina al bivacco in modo che stasera i meccanici del nostro team possano completare la riparazione". Domenica infatti i due piloti romagnoli hanno dovuto rallentare la loro gara a causa di un problema al radiatore ed alla guarnizione della testata del motore, e alla successiva rottura del cambio a pochi chilometri dalla conclusione della tappa.

Un inconveniente che ha costretto il duo Schiumarini-Gaspari a richiedere assistenza per arrivare, a notte fonda, al bivacco, dove poi i meccanici hanno lavorato fino al mattino per permettere al Mitsubishi Pajero WRC+ di poter tornare in gara. L’intervento però si è dovuto limitare alla sostituzione del cambio per mancanza di tempo. "Abbiamo rabboccato il radiatore con ben 30 litri di acqua durante tutto il percorso - conclude Schiumarini -, ma siamo giunti comunque al traguardo anche di questa tappa e martedì dobbiamo tornare in gara senza problemi".