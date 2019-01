Dakar, obiettivo Lima per il trio forlivese: "Determinazione ammirevole"

Obiettivo Lima. Punto e basta. Passano i giorni e il terzetto forlivese del Racing Team Le Fonti si avvicina sempre di più al traguardo della Dakar peruviana. Ancora una volta l'equipaggio numero 423 composto da Andrea Schiumarini, Andrea Succi e Massimo Salvatore ha dovuto fare i conti con le trappole che si nascondono dietro le dune. Gli angeli custodi del camion assistenza li hanno aiutati nel ripartire e proseguire nella sfida. Commenta il team manager Renato Rickler: "Devo dire che la determinazione di questi equipaggi è veramente ammirevole, ovviamente sono fisicamente distrutti, ma sembrano forti e indistruttibili. Questa credo che sia la vera Dakar, quella dove per raggiungere un risultato devi mettere tutte le tue energie e sacrificare te stesso".

La nona tappa, da San Juan De Marcona a Pisco, prevedeva una prova speciale di 360 chilometri e 215 chilometri di trasferimento. Il trio forlivese ha dovuto fare i conti anche con un problema tecnico al Ford Raptor, che andava avanti con soli sei cilindri. Il grande lavoro del team assistenza ha rimesso in sesto la vettura per gli ultimini 110 chilometri di dune. Arrivati al bivacco era già tempo per mettersi in fila per la partenza della nuova tappa, da Pisco a Pisco, con una prova speciale di 313 chilometri e il trasferimento di 96 chilometri. Poi il gran finale di Lima per un'impresa che rimarrà nella storia dell'automobilismo forlivese.