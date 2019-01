Dakar, altre insidie superate dal team forlivese: "Discese da cuore in gola"

La seconda tappa della Dakar peruviana, da Pisco a San Jan de Marcona (211 chilometri di trasferimento e 342 di prova speciale), nascondeva non poche insidie, tra le quale il caldo, le dune e le spiagge sabbiose. Tra l'alternanza di difficoltà l'equipaggio del RacingTeam Le Fonti Meldola composto da Andrea Schiumarini, Andrea Succi e Massimo Salvatore è riuscito a destreggiarsi in quella che è stata la tappa più lunga del rally.

Dopo aver superato le difficoltà delle dune di Ica, i concorrenti si sono diretti verso l'Oceano Pacifico e hanno seguito la costa per cento chilometri. Poi, negli ultimi cinquanta chilometri, è seguita una sezione più veloce in direzione nord attraverso le dune di Ocucaje, poco prima del traguardo della speciale. "Abbiamo completato la prova speciale in circa 8,5 ore - spiega Succi -. Non abbiamo commesso errori nonostante i pochi chilometri scorrevoli".

Il pilota ha evidenziato il "gran caldo" e qualche problema di temperatura per il Ford Raptor: "L'auto era sempre in affanno e abbiamo rallentato diverse volte per abbassare le temperature. Questo perchè per assorbire meglio il fondo sempre molle abbiamo sgonfiato le gomme per avere maggiore grip. Di conseguenza il motore non è mai a riposo".

Abbiamo affrontato dune difficilissime, con discese da cuore in gola, superate magistralmente da Schiumarini - continua Succi -. Con lui ci siamo scambiati il volante più volte. Al momento la forma fisica è buona". Tra panorami mozzafiato il terzetto di prepara alla terza prova da San Jan de Marcona a Arequipa (467 chilometri di trasferimento e 331 di prova speciale). "Il team si sta affiatando e Succi e Schiumarini sono bravissimi alla guida", commenta il navigatore Salvatore.