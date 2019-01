Dakar, il trio forlivese non dorme da due giorni. Ultimi 120 chilometri e il sogno sarà realtà

Non dormono da due giorni. Ma il sogno sta per diventare realtà. Il trio forlivese del Racing Team Le Fondi, Andrea Schiumarini, Andrea Succi e Massimo Salvatore, vedono il traguardo dell'edizione 2019 della Dakar. Completata la nona tappa, il Ford Raptor numero 423 è subito ripartito per la meta finale. 120 chilometri, con l'equipaggio che tra mille peripezie ha trovato le ultime energie per centrare il target.

La vittoria tra le auto è andata al principe del Qatar Nasser Al-Attiyah, al suo terzo successo nella svida. Il portacolori della Toyota Hilux ha preceduto Nani Roma e Alex Haro Bravo (Mini). Concludono la Dakar in terza posizione Sébastien Loeb e Daniel Elena. Nelle moto il successo è andato a Toby Price, che ha regalato alla Ktm il diciottesimo successo consecutivo alla Dakar.