Dal galà della Fia alla pista: Matteo Nannini velocissimo al Montmelò con la F3

Instancabile. Dopo il Gala della Fia a Parigi, Matteo Nannini è volato a Barcellona per il suo penultimo appuntamento dell’anno in pista. Il forlivese ha preso parte a una due giorni di test con Jenzer Motorsport al Circuit de Catalunya, dove ha fatto conoscenza con una F3 con telaio Dallara. L’appuntamento sul tracciato spagnolo ha quindi segnato un’ulteriore prima volta per Nannini in questo 2019 di soddisfazioni. Nannini si è affermato come protagonista assoluto dalla mattinata di giovedì, migliorandosi costantemente sessione dopo sessione e staccando il miglior crono (1’34’’781) nella giornata di venerdì.



“È stata la prima volta su una F3 Dallara e devo dire che mi sono trovato subito a mio agio con la macchina, facendo ottimi tempi nonostante i 420 cavalli - ha affermato il talento forlivese -. Sono davvero molto soddisfatto".