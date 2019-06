Dall'America all'Olanda, Emanuele Montaguti torna a casa: colpo della Gaetano Scirea

La Gaetano Scirea Bertinoro piazza il primo colpo di questo primo scorcio d'estate infuocato. Al Balcone di Romagna torna Emanuele Montaguti. Dopo un passato in bianconero nella stagione 2012-2013, ha varcato l'oceano Atlantico per studiare in America, giocando in seconda divisione nel campionato Ncaa. Trasferitosi dopo tre anni in Olanda, ha fatto il suo debutto nel campionato di serie A olandese col Feyenoord Basketball, con 32 partite giocate ed una media di 2,8 punti a gara. Dopo le conferme di coach Alessandro Tumidei e dei fratelli Solfrizzi il presidente Alderigo Silimbani è intenzionato a regalare un nuovo rinforzo all'allenatore: Gabriele Rossi.

Foto Facebook Gaetano Scirea