Basket, ora è ufficiale: Bonacini sveste la maglia dell'Unieuro. "Non saremo mai nemici"

Ora è ufficiale. Davide Bonacini lascia Forlì. Il rapporto con la Pallacanestro 2.015 si è interrotto consensualmente con un anno di anticipo rispetto al contratto firmato la scorsa estate. "Insieme abbiamo condiviso la nascita della Pallacanestro 2.015", afferma il presidente Giancarlo Nicosanti, che ringrazia l'ormai ex capitano "per questi anni passati sul campo e non solo".

"Insieme abbiamo affrontato i primi passi, insieme abbiamo condiviso vittorie e sconfitte, ci siamo abbracciati dopo una vittoria e ci siamo consolati dopo una sconfitta - evidenzia Nicosanti -. Grazie Davide per tutto quello che ci hai dato, e in bocca al lupo per la tua nuova avventura. Non saremo mai nemici sul campo, al massimo saremo avversari che si rispettano. Sono certo che questo non sarà un addio, ma un arrivederci. Un abbraccio da parte mia e di tutti i soci della Fondazione Pallacanestro Forli".