"Il progetto di Forlì è quello che cercavo". L'Unieuro 2.015 ufficializza Davide Bruttini

La Pallacanestro Forlì 2.015 assesta il terzo colpo di mercato. E' ufficiale lo sbarco nella città mercuriale di Davide Bruttini, lungo senese di 203 centimetri. Lunedì scorso ha rescisso il contratto con l'Orlandina, dove ha disputato un campionato 2018-2019 molto positivo con una media di 13.4 punti (51% da due e 69% tiri liberi) e 8,7 rimbalzi. "Avevo bisogno di stimoli nuovi, la piazza e il progetto di Forlì rispecchiano in pieno quello che cercavo - confessa Bruttini, fresco di firma biennale -. Coach Sandro Dell’Agnello mi segue già da qualche anno, non c’era mai stata l’occasione di lavorare insieme e stavolta è arrivata. La sua stima è stata un fattore importante per la mia decisione".

Nelle ultime annateha giocato con Treviso, Brescia, Virtus Bologna e Fiat Torino. "Davide - commenta il general manager Renato Pasquali - è tra i lunghi italiani che hanno fatto la differenza nella scorsa stagione. Un giocatore consistente e affidabile, un uomo squadra che farà da collante con il resto del gruppo". Entusiasta coach Dell’Agnello: "Siamo molto contenti, Davide è il primo nome che abbiamo fatto con Renato quando abbiamo cominciato a pensare alla squadra per la prossima stagione. Sa giocare a pallacanestro, e questo è meno banale di quanto possa apparire, sa sempre fare la cosa giusto al momento giusto. Sono davvero contento del suo arrivo".