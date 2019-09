Strepitosa vittoria del forlivese Davide Rossi al Fast Endurance ad Adria

Il pilota forlivese Davide Rossi, affiancato da Samuele Colonna, ha vinto la tappa di Adria a Rovigo del Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance 2019. È stata una gara combattuta ed emozionante in pieno stile "guzzista" all’Adria International Raceway, teatro della quarta tappa del trofeo organizzato da Federazione Motociclistica Italiana.

Dopo tre team differenti che si sono avvicendati sul gradino più alto del podio, il circuito veneto ha visto ancora una volta un nuovo vincitore: il Team 598 Corse con Samuele Colonna e il forlivese Davide Rossi, già per 7 volte campione italiano su moto d’epoca. Dopo il secondo miglior tempo nelle qualifiche di sabato, Rossi ha centrato il primo successo stagionale recuperando terreno sul leader nelle battute finali, compiendo poi il sorpasso decisivo quando mancavano soltanto due minuti allo scadere dell’ora di gara, dopo una serie di entusiasmanti capovolgimenti di fronte.

"Una grande soddisfazione per me e per tutto il team - ha detto Rossi al termine della gara -. Un’emozione che non riesco a parole a descrivere perché già gareggiare con queste moto è un sogno per tanti appassionati, ma vincere dopo una gara bellissima in bilico fino all’ultimo minuto, ti dà tanta forza e tanta motivazione".

Rossi ha portato sulla tuta anche i colori e lo stemma del Secondo Gruppo Manutenzione dell’Aeronautica Militare, dove il pilota lavora come dipendente civile. Grande entusiasmo, quindi, tra i colleghi e amici di Rossi anche all'ente di via Solombrini. "Non ho parole per manifestare tutto il nostro orgoglio per la vittoria di Davide - ha dichiarato il comandante del reparto, il tenente colonnello Luca Zorzan, ha dichiarato -. È un risultato prestigioso che porta lustro non solo per noi del Gruppo, ma soprattutto per tutta la città di Forlì. La Romagna è la patria dei motori e il felice legame con l’Aeronautica Militare, con la vittoria di Davide, è ancora più profondo". Appuntamento ora sul circuito di casa a Misano, dove il 13 ottobre si svolgerà la tappa conclusiva che decreterà il vincitore dell’edizione 2019 del Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance.