Davide Visani è il nuovo vice allenatore della squadra di calcio a 5 di Forlì, al posto di Tony Caso che lascia per motivi personali il ruolo di vice allenatore della prima squadra. La società ha individuato in Davide Visani il giusto profilo per affiancare mister Gottuso alla guida tecnica. Visani, 35enne faentino residente a Solarolo, ha gestito per cinque anni un impianto sportivo di calcio a cinque a Faenza organizzando campionati invernali e tornei estivi. Dal 2017 entra a far parte dello staff del Faventia Calcio a 5 allenando per due stagioni l’under19 regionale prima e nazionale dopo dei Manfredi. Queste le sue prime parole da nuovo tecnico forlivese: “Ho scelto la società Forlì per il progetto futuro presentatomi dalla dirigenza e per fare esperienze su categorie superiori con giocatori più esperti dopo aver lavorato per anni con i più giovani;ho trovato un ambiente e una società compatti con tanta passione per questo sport e dove spero di poter dare un contributo importante e continuare la mia crescita professionale”.