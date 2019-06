De Laurentiis saluta l'Unieuro e sbarca a Tortona: "Grazie Forlì"

Il saluto arriva via social. Quirino De Laurentiis lascia Forlì. Trovano quindi conferma le voci di mercato che lo davano partente per Tortona. Ala-centro di 202 centimetri, il giocatore classe 1992 era sbarcato nel giugno del 2017 nella piazza mercuriale. Mercoledì è stato ufficializzato il suo ingaggio da parte della Bertram Derthona. Ma prima di iniziare un nuovo capitolo della sua carriera ha salutato i tifosi mercuriali con un post su Instagram: "Chi mi conosce lo sa, non è stato facile accettare di andare via, ma questo è il nostro lavoro. Per fortuna le persone e i posti restano...e voi resterete per sempre! Grazie Forlì".

Poi le prime parole da giocatore di Tortona: "Fin dai primi colloqui avuti con Marco Ramondino sono stato subito convinto della bontà del progetto della società. Il Club è molto importante e presente nel campionato di A2 e ha voglia di crescere ancora: non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura cercando di raggiungere tutti gli obiettivi possibiliʺ.