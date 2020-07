"Dedicato a tutti noi": i soci della Pallacanestro Forlì incontrano i partner

La voglia di rivedersi che viene evidenziata ed esaltata dai sorrisi e gli scambi di battute, vero esempio di un ritorno alla quotidianità che, purtroppo, è mancata tanto nei mesi scorsi: è stato questo, e molto altro, “Dedicato a tutti noi”, l'evento dedicato ai partner della Pallacanestro 2.015 che si è svolto giovedì sera al Grand Hotel di Castrocaro – Long Life Formula. L'idea è nata dai soci della Fondazione Pallacanestro 2.015 Forlì, che hanno voluto riunire i sostenitori della famiglia biancorossa, con il chiaro intento di ringraziarli per il supporto che ogni anno danno alla società.

È stata l’occasione per riunirsi, uniti dalla passione per il basket, in una serata pensata con l'obiettivo di ripartire e ritrovare quella “normalità” che purtroppo è mancata durante il lock-down. Durante la serata sono intervenuti il presidente della Pallacanestro 2.015 Giancarlo Nicosanti, il Presidente dell’attività giovanile e Socio della Fondazione Riccardo Pinza, il responsabile marketing Andrea Balestri, oltre al general manager Renato Pasquali e a coach Sandro Dell’Agnello. Presenti anche il vicesindaco di Forlì con delega allo sport Daniele Mezzacapo e l’assessore Andrea Cintorino.

Dopo una prima parte nel “Padiglione delle Feste”, la serata è proseguita con la cena sul roof top della struttura, una location suggestiva ed unica nel suo genere, che ha esaltato ulteriormente la convivialità tra tutti i presenti. Condividere la serata ha fatto riemergere ricordi ed emozioni legati al basket giocato e alla passione che ciascuno vive durante le partite, nell’attesa di ritrovarsi, appena sarà possibile, in quell’Unieuro Arena che è la casa di tutti. La Pallacanestro 2.015 ha ringraziato l'amministratore delegato del Long Life Formula, Lucia Magnani, "per la sua preziosa ospitalità e gentilezza".