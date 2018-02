Derby a Ravenna, 400 biglietti venduti: restano solo quelli di Tribuna

Il derby di Ravenna scalda la settimana forlivese: 200 biglietti venduti nel primo giorno utile, martedì, e altrettanti staccati mercoledì nella sede della Pallacanestro Forlì 2.015, in viale Corridoni 10. In due giorni i tifosi di Forlì hanno prenotato 400 posti al PalaDeAndrè (la metà di quelli a disposizione degli ospiti), per un match - palla a due alle 18 di domenica - che si preannuncia spettacolare: padroni di casa a caccia del miglior piazzamento possibile in zona playoff, Forlì reduce da due vittorie consecutive e capace di regalarsi, contro Montegranaro, l'high stagionale con 95 punti.

Restano due giorni di prevendita a Forlì (giovedì e venerdì 8.30-12.30, 15-19) con i soli posti in Tribun a ancora disponibili al prezzo di 20 euro, 15 ridotto Under 14 (gratis Under 6). Ravenna inoltre ha comunicato le modalità di accesso al PalaDeAndrè, valide per tutti i tifosi ospiti: Parcheggio Utilizzare le aree del centro commerciale Teodora, situato in viale Europa. L'ingresso ospiti è da viale Europa. Apertura cancelli per i tifosi forlivesi alle 17.