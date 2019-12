Derby amaro per Forlì, Dell'Agnello: "Abbiamo visto perchè Ravenna è in vetta"

"Non è stata la partita che volevamo fare". Coach Sandro Dell'Agnello esordisce così nella conferenza stampa post derby, che ha visto l'OraSì Ravenna dominare l'Unieuro Forlì per 86 a 73. L'allenatore ha sottolineato "i grandi meriti" della compagine di coach Massimo Cancellieri, che "ha avuto il pallino del gioco in mano praticamente per tutta la partita".

Dell'Agnello ricostruisce il film dell'incontro: "Nei primi venti minuti abbiamo fatto fatica, e non era preventivato, contro la loro fisicità. Questo non è stato aiutato dal fatto che abbiamo fatto 2 su 22 da tre prima delle due bombe realizzate all'ultimo minuto. Potevamo fare meglio a livello fisico e difensivo, mentre in attacco avevamo deciso di fare qualche canestro in più, ma purtroppo siamo incappati in una giornata "in salita" sia col tiro da tre che negli appoggi da sotto sbagliati. Non è una scusante".

"Non siamo venuti qui per prendere 86 punti - prosegue il coach -. Ravenna è stata più brava e quando ci siamo avvicinati a -8 e -9 abbiamo preso delle bombe, chiudendo di fatto la partita. Inoltre hanno fatto 17 punti da secondi possessi e sono troppi, intervellati da nostri errori da sotto e triple che non sono entrate. Abbiamo visto perchè sono primi in classifica". Il tabellino mette in evidenzia i 36 punti degli americani bizantini contro gli 11 dei giocatori a stelle e strisce mercuriali, cinque dei quali (di Erik Rush) maturati nel finale: "Siamo una cooperativa di canestri, può essere che qualcuno di noi è stato sotto tono, ma sono cose che capitano".